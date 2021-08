Previsioni meteo, ufficiale: prossima settimana ancora afosa e caldissima

L’ennesima intensa ondata di caldo della stagione è pronta ad avvolgere tutta la nostra penisola, da nord a sud, con un’intensità paragonabile alle precedenti ed eccezionali ondate di caldo arrivate nelle ultime settimane.

Come già vi avevamo anticipato in questo articolo, l’anticiclone africano sarà ancora protagonista per molti giorni, probabilmente fino a metà di agosto, a causa di una deleteria configurazione barica instauratasi tra Europa meridionale e Africa settentrionale.

Dopo la breve parentesi meno calda che ci accompagnerà fino a domani pomeriggio, le temperature torneranno a salire domenica su tutta Italia, a cominciare dal sud. Le calde correnti sub-tropicali faranno lievitare la colonnina di mercurio fino a 40-42°C tra lunedì e martedì su tante località del Meridione, specie quelle situate nelle zone interne e lontane dal mare. Nel frattempo il caldo si espanderà anche al centro-nord, fino in pianura Padana e sull’arco alpino.

A partire da mercoledì il caldo potrebbe diventare ancora una volta eccezionale: le temperature al sud potrebbero salire ovunque oltre i 34-35°C, con picchi fino a 44-45°C nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna e fino a 42-43°C su Calabria, Basilicata e Puglia. L’afa è prevista in costante aumento soprattutto su coste e pianure, giorno dopo giorno nel corso della prossima settimana.

A cura di Raffaele Laricchia

