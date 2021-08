Incendi in Grecia, l’isola di Evia devastata dalle fiamme: “altra notte da incubo in arrivo”

Da ormai cinque giorni l’isola di Evia, sulla Grecia orientale, sta facendo i conti con incendi devastanti e di proporzioni immense.

Le numerose squadre di vigili del fuoco impegnati sull’isola greca si stanno imbattendo in innumerevoli difficoltà legate soprattutto al forte vento di scirocco che alimenta le fiamme con grande facilità.

Dopo cinque giorni infernali, gli incendi non si placano e continuano a bruciare centinaia di ettari di boschi e anche molte abitazioni.

Situazione gravissima al villaggio di Ellinika, circondato totalmente dalle fiamme. L’intero villaggio è stato evacuato. Il viceministro per la protezione civile Nikos Hardalias ha detto che “abbiamo di fronte un’altra notte difficile. A Evia ci sono incendi a sud e a nord, dove il vento spinge le fiamme verso i centri sulla costa. In tutto ora sono in azione 17 mezzi aerei antincendio, aerei ed elicotteri”.

A cura di Raffaele Laricchia

