METEO | Domenica stabile e calda, anticiclone sub-tropicale sempre più invadente

È appena cominciata una domenica calda e stabile su quasi tutta Italia, grazie al predominio dell’anticiclone africano. I cieli sono sereni quasi ovunque, mentre qualche addensamento persiste su Liguria e Lombardia, proprio dove potrebbero verificarsi degli acquazzoni sparsi in giornata.

METEO 8 AGOSTO 2021 | Giornata stabile quasi ovunque ad eccezione di isolati rovesci su Liguria centro-orientale, Lombardia, Trentino Alto Adige. Altrove cieli o velati.

Dal pomeriggio nubi in aumento al sud per effetto del pulviscolo sahariano in arrivo dall’Africa, in seno alle correnti calde sub-tropicali.

Temperature in netto aumento su tutto il centro-sud, con massime tra i 37 e 40°C nelle località interne di Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Caldo in aumento anche al nord.

Nei prossimi giorni il caldo diverrà ancor più intenso e si estenderà a pieno anche al nord: leggi qui maggiori approfondimenti.

A cura di Raffaele Laricchia

