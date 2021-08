Anticiclone sub-tropicale verso l’apice: domani caldo intenso e tanta afa, picchi di 45°C

Stiamo entrando nella fase più intensa di questa ennesima ondata di caldo: l’anticiclone sub-tropicale, ormai con le radici ben salde tra nord Africa e Mediterraneo, investirà con forza l’Italia nei prossimi tre giorni tanto da portare caldo intenso e afoso da nord a sud, oltre che picchi di temperatura eccezionali.

Domani sarà la prima di tre giornate roventi e con temperature estremamente alte in alcune regioni. Il caldo poi proseguirà almeno fino a Ferragosto in modo intenso e persistente, ma con picchi termici più bassi e caldo più omogeneo da nord a sud.

METEO 10 AGOSTO | Domani il tempo sarà stabile ovunque, escludendo le velature e le nubi formate dal pulviscolo sahariano in sospensione alle medio-alte quote. Queste velature saranno più presenti al nord Italia, in Sardegna, in Toscana e nel Lazio.

Le temperature saliranno nettamente su tutta Italia, in particolare su Sardegna e Sicilia: sulle due isole maggiori avremo temperature massime quasi ovunque tra 35 e 40°C, ma nelle località interne del sud Sardegna, del cagliaritano, del catanese, del siracusano, del ragusano, del nisseno e dell’ennese avremo punte di 43-45°C. In questo caso parliamo di caldo estremamente torrido, ovvero con bassissima umidità relativa (fino a 10-15%). Sulle coste, dove le temperature oscilleranno attorno ai 35°C, avremo umidità ben più alta e quindi parleremo di caldo afoso e pesante.

Farà molto caldo anche in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Lazio: qui le temperature oscilleranno tra i 32 costieri e 41°C delle località più interne e lontane dalle brezze marine. Caldo afoso su Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna con massime tra 30 e 39°C.

Temperature in lieve aumento su tutto il nord, ma la parte più intensa dell’ondata di caldo arriverà sul settentrione nella seconda metà della settimana.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook