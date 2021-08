Meteo Protezione Civile domani 10 Agosto: tempo stabile e ancora più caldo

La giornata di domani trascorrerà all’insegna del tempo stabile ovunque, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Caldo in intensificazione, con temperature molto elevate al centro-sud, per effetto del persistente anticiclone sub-tropicale.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Martedì 10 Agosto 2021

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in ulteriore sensibile aumento, specie su Sardegna, Sicilia, localmente sulle regioni centrali e al Nord. Valori massimi molto elevati su Molise, Sardegna e tutte le regioni meridionali; elevati sulle regioni centrali e sulle aree pianeggianti del Nord.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>