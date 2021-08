Previsioni meteo settimana: giorni bollenti in tutta Italia, arrivano picchi fino a 40°C anche al nord

Come già abbiamo avuto modo di descrivervi in questo articolo, quella appena iniziata sarà una settimana bollente da nord a sud, con temperature decisamente elevate e a tratti eccezionali. Insomma, l’ennesima ondata di caldo sub-tropicale è pronta a regalarci una rovente settimana di Ferragosto, che culminerà con temperature elevatissime al nord da mercoledì in poi.

Già domani avvertiremo caldo intenso e afoso su tante regioni da nord a sud, ma saranno le due isole maggiori ad avvertire le temperature più alte: le massime raggiungeranno, localmente, i 43-45°C nelle zone interne. Sulle coste le temperature oscilleranno tra i 32 e i 38°C su gran parte del centro-sud, mentre al nord avremo solo un lieve aumento termico rispetto ad oggi.

CAMBIA TUTTO NELLA SECONDA PARTE DI SETTIMANA | A partire da mercoledì il caldo invaderà con facilità anche le regioni settentrionali, come mai era avvenuto dall’inizio dell’estate. La colonnina di mercurio si porterà fino a 39-40°C in tante località dell’Emilia Romagna e, tra giovedì e domenica, anche su Lombardia meridionale e basso Veneto. Temperature fino a 35-38°C su Piemonte, Veneto, Friuli e valli del Trentino Alto Adige.

Caldo molto afoso in Liguria, con temperature attorno ai 30-35°C ed altissimi tassi d’umidità.

Il caldo estremo persisterà con molta probabilità fino al termine della settimana, Ferragosto compreso, su tutto il nord ed allo stesso modo anche al centro-sud.

A cura di Raffaele Laricchia

