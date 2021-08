Disastro ambientale in Kuwait: in fiamme il più grande deposito di pneumatici al mondo

Una grande minaccia mondiale, l’ennesima, per l’ambiante è esplosa in Kuwait: da diversi giorni sta andando a fuoco il più grande deposito di copertoni usati del mondo.

L’incendio sta dando vita ad un’immensa nuvola tossica con conseguenze ambientali devastanti per effetto delle enormi quantità di inquinanti immessi in atmosfera. Il deposito di inquinanti si trova nel deserto, dove le temperature arrivano facilmente a 50°C, ma certamente non è stata la temperatura elevata ad appiccare fiamme, bensì la mano dell’uomo.

Questo pesante incendio rappresentare un vero e proprio disastro ambientale e potrebbe ulteriormente degenerare nei prossimi giorni considerando che i pneumatici in fiamme si moltiplicano senza sosta.

A cura di Raffaele Laricchia

