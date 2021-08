Etna: il cratere di sud-est è cresciuto di 37 metri, ora è la vetta più alta del vulcano

L’Etna continua a dare spettacolo con frequenti parossismi (l’ultimo solo nella giornata di ieri 9 Agosto) e proprio in queste ore assistiamo a nuove esplosioni ed emissione di cenere. In particolare una intensa esplosione stromboliana al cratere di Nordest è avvenuta attorno alle 9:20, avvertita da molti abitati dei paesi ai piedi del vulcano.

Intanto, come riporta la pagina EtNative – to explore Mount Etna è stata oggi rilevata come nuova vetta dell’Etna il cratere di sudest, con 3357 metri sul livello del mare. Questo per effetto dei tanti parossismi degli ultimi mesi, che hanno fatto crescere il cratere in altezza di circa 37 metri rispetto all’ultima rilevazione (3320). Molto probabilmente a breve questo dato verrà ufficializzato dall’INGV, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano.

Ricordiamo che l’Etna è un vulcano in continua evoluzione. Le sue frequenti eruzioni nel corso del tempo hanno modificato, a volte anche profondamente, il paesaggio circostante e in tante occasioni hanno costituito anche una minaccia per gli insediamenti abitativi nati alle sue pendici.

