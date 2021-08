Friuli: due scosse di terremoto avvertite ad Udine

Due scosse di terremoto di debole entità sono state avvertita nel tardo pomeriggio di oggi 10 agosto 2021 nel Friuli orientale, precisamente nella provincia di Udine. Le due scosse sono avvenute alle 17.21 e alle 17.23.

Secondo i dati dell’INGV la prima scossa, quella delle 17.21, ha raggiunto la magnitudo richter 2.9 mentre l’altra, avvenuta due minuti dopo, è stata di magnitudo 2.7. L’ipocentro delle due scosse si aggira tra i 7 e 12 km di profondità, mentre l’epicentro è stato localizzato poco a nord di Cividale del Friuli, in provincia di Udine.



Le due scosse, in particolare la prima, sono state avvertite con tremori e boati di pochi istanti in un raggio di 20-30 km. Molte le segnalazioni da Udine, Cividale del Friuli, Campeglio e San Pietro al Natisone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Cividale del Friuli UD 2 11292 11292 Torreano UD 3 2139 13431 Moimacco UD 3 1675 15106 Premariacco UD 6 4163 19269 San Pietro al Natisone UD 6 2171 21440 Remanzacco UD 7 6185 27625 Faedis UD 7 2945 30570 Prepotto UD 9 769 31339 San Leonardo UD 9 1129 32468 Povoletto UD 9 5471 37939 Pulfero UD 9 962 38901 Dolegna del Collio GO 10 370 39271 Savogna UD 11 411 39682 Buttrio UD 12 4074 43756 Pradamano UD 12 3574 47330 Corno di Rosazzo UD 12 3219 50549 Attimis UD 12 1805 52354 Stregna UD 13 356 52710 Manzano UD 13 6455 59165 Reana del Rojale UD 14 4966 64131 San Giovanni al Natisone UD 14 6197 70328 Udine UD 15 99169 169497 Grimacco UD 15 342 169839 Tavagnacco UD 15 14910 184749 Nimis UD 16 2740 187489 Tricesimo UD 17 7600 195089 Cormons GO 17 7414 202503 Taipana UD 17 636 203139 Pagnacco UD 18 5044 208183 Pavia di Udine UD 18 5603 213786 Drenchia UD 18 115 213901 Pasian di Prato UD 18 9444 223345 Tarcento UD 19 9012 232357 Trivignano Udinese UD 19 1620 233977 Cassacco UD 19 2938 236915 San Floriano del Collio GO 19 796 237711 Capriva del Friuli GO 20 1713 239424

