Meteo: giornata calda e afosa ovunque, cieli ricolmi di pulviscolo sahariano

Basta dare un’occhiata in cielo per capire immediatamente quale tipo di giornata ci aspetta. Il pulviscolo sahariano sta ormai ricoprendo gran parte d’Italia, in particolare il centro-sud, dove troviamo cieli lattiginosi e sporchi, indice della presenza dell’anticiclone sub-tropicale nel pieno della sua forza.

Le calde correnti sub-tropicali porteranno temperature elevate su tutta Italia oggi, in maniera particolare al sud e sulle isole maggiori come già indicato ieri.

METEO 10 AGOSTO 2021 | Tempo stabile da nord a sud, ma con qualche eccezione determinata da nuvolosità sparsa al nord Italia. Queste nubi, evidenti anche dal satellite di stamattina, stanno semplicemente ad indicare il “salto” tra l’aria molto calda che avvolge il centro-sud e quella meno calda presente al nord. Insomma normali nubi da fronte caldo, che non daranno luogo a particolari fenomeni (al limite qualche rapidissima pioviggine sabbiosa).

Le massime sfioreranno i 43-45°C in alcune località della Sardegna meridionale e della Sicilia centro-orientale. Caldo intenso anche su tutto il resto del centro-sud, come indicato nel video.

A cura di Raffaele Laricchia

