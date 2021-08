Caldo estremo in Sicilia: possibile record storico d’Europa, Siracusa tocca 48.8°C

Quella odierna è la giornata più calda e afosa dell’estate in molte località del Meridione, soprattutto sulle due isole maggiori, invase da aria di matrice sub-tropicale come raramente è avvenuto negli ultimi decenni.

Dopo le clamorose temperature di ieri, culminate col record di Lentini che ha raggiunto 47°C, la natura si è ripetuta con maggior forza a distanza di appena 24 ore. La Sicilia, quest’oggi, è la regione più calda d’Italia con temperature estremamente alte, tipiche del cuore dei deserti tropicali.

Le temperature massime del pomeriggio sono elevatissime in tutta la regione e soprattutto nelle aree interne dove i venti meridionali subiscono vari processi che tendono a ridurre drasticamente l’umidità e a far salire rapidamente la temperatura rispetto alle coste.

L’area più calda della Sicilia è il siracusano dove in alcune località la colonnina di mercurio ha superato i 46°C: fra tutte giganteggia la clamorosa temperatura massima dell’entroterra siracusano, poco a sud di Floridia, che ha raggiunto i 48.8°C.

La temperatura è stata registrata dalla stazione meteorologica del SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) ma deve necessariamente essere sottoposta alle dovute validazioni, in quanto il dato potrebbe essere stato influenzato da un non corretto stato del termometro.

Qualora dovesse essere confermato, questa temperatura diverrebbe ufficialmente la più alta mai rilevata in Europa, superando addirittura quella di Atene del 1977 (48°C) e l’ufficiosa temperatura di Catenanuova (CT) del 1999 (48.5°C mai confermati e approvati).

Comunque ciò non toglie che la giornata sia stata rovente su tutta la Sicilia, come dimostrato dalla temperatura altrettanto clamorosa di Cassibile, sempre nel siracusano, che ha raggiunto 47.3°C, superando quella di Lentini rilevata ieri.

A cura di Raffaele Laricchia

