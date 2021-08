Devastanti incendi in Calabria, in fiamme le foreste dell’Aspromonte. Due le vittime

Gli incendi continuano a bruciare decine e decine di ettari di boschi e foreste in Italia, soprattutto al sud dove la siccità estrema e i venti sostenuti alimentano le fiamme con rapidità estrema.

Nelle ultime ore gli incendi stanno duramente colpendo l’Aspromonte e minacciano le antiche Faggete, patrimonio dell’Unesco. A causa degli incendi si registrano almeno due vittime tra Sicilia e Calabria: Un uomo di 77 anni è morto nel suo casolare di campagna questa mattina, raggiunto dal fuoco che sta imperversando a Grotteria, in provincia di Reggio Calabria.

A Paternò, nel catanese, un agricoltore di 30 anni è morto nel tentativo di spegnere un incendio in un podere nell’area di Ponte Barca.

La situazione purtroppo non cambierà prima dell’inizio della prossima settimana: caldo, siccità e venti a tratti sostenuti meridionali saranno ancora protagonisti nella scena italiana.

A cura di Raffaele Laricchia

