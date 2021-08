Napoli: rischio frane a Posillipo obbliga alla chiusura i lidi. I gestori: “resteremo aperti”

Pessime notizie per gli stabilimenti balneari della costa partenopea in corrispondenza di Posillipo, ufficialmente a rischio idro-geologico dopo gli ultimi rilevamenti. I vigili urbani hanno notificato tutti i lidi di Posillipo con un provvedimento di chiusura immediata per rischio di dissesto idrogeologico di frane e inondazioni.

Tra i numerosi lidi costretti alla chiusura ce ne sono otto che hanno scelto di non chiudere al pubblico. “Non stiamo disobbedendo alle regole – spiega Mario Morra, responsabile del Bagno Elena a Posillipo – Ma interpretiamo le disposizioni: siamo aperti come attività di ristorante e bar, la cui licenza non ci è stata ancora ritirata. Avvisiamo i nostri clienti e, se qualcuno vuole un lettino, glielo apriamo” . Il responsabile del lido ha già inviato la lettera di ricorso e aggiunge che in caso di chiusura del lido dovrà licenziare 25 dipendenti. “Il turismo è una cosa seria – conclude Morra – non ci sono parole per definire l’operato alla carlona di questa amministrazione comunale”.

“Qualsiasi siano le ragioni di questo provvedimento, il Comune, dopo il disastro divieti di balneazione, si sta rivelando inadeguato a gestire la città e la risorsa mare diventando il peggior nemico del turismo, dei cittadini e degli esercizi commerciali che in alcuni casi esistono in città da oltre 100 anni. Prima di avviare provvedimenti, che appaiono solo pezze burocratiche tese a deresponsabilizzazione chi amministra la città, avrebbero dovuto confrontarsi e verificare il tutto con chi opera e vive sul mare. Invece come con la Galleria Vittoria, c‘è stato soltanto improvvisazione e superficialità.”– le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Il rischio idrogeologico emanato comprende tutta la fascia litoranea di Napoli ed è dal 2008 che si attende un piano di sicurezza per l’assetto idrogeologico, purtroppo mai arrivato. Molti gestori hanno proceduto privatamente alla messa in sicurezza delle rispettive aree di competenza, ma è chiaro che sia necessario un provvedimento definitivo del Comune al fine di mettere in sicurezza tutta la costa di Posillipo, senza dover necessariamente attende mareggiate, venti forti e piogge alluvionali.

A cura di Raffaele Laricchia

