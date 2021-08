Record storico di caldo: confermati i 48.8°C a Siracusa, la temperatura più alta di sempre in Europa

Ora è ufficiale: da oggi 11 agosto 2021 Siracusa detiene il record della temperatura più alta mai registrata nel continente europeo da quando esistono le rilevazioni. Nel primo pomeriggio l’ondata di caldo sub-tropicale si è acutizzata su tutta la Sicilia, facendo impennare le temperature oltre i 43-44°C in tante località dell’entroterra. Tra queste è stata proprio quella di Siracusa, in contrada Monasteri, a raggiungere ben 48.8°C.

Vi abbiamo parlato poc’anzi di questa temperatura estremamente alta, addirittura più alta dei precedenti record di Catenanuova (CT) del 1999, quando raggiunse i 48.5°C, e quella di Atene del 1977 (48°C).

Ora è arrivata anche la conferma da parte del SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) che ha convalidato il dato.

Questo il bollettino pubblicato sulla propria pagina facebook: “Alle 13:14:15 ora locale toccati i 48,8 °C presso la stazione SIAS di Siracusa C.da Monasteri, temperatura più elevata registrata dalla intera rete SIAS dalla sua installazione nel 2002”.

La temperatura massima di 48.8°C di Siracusa diventa per il momento la più alta mai registrata in Europa, in attesa di nuove eventuali verifiche da parte dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia.

