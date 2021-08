Puglia: in fiamme la meravigliosa Porto Badisco, gente in fuga da case e spiagge

Un incendio sta interessando dal pomeriggio di oggi la zona di Porto Badisco, splendida meta turistica a pochi chilometri da Otranto, in Salento.

In fiamme decine e decine di ettari di macchia mediterranea in un’area che ricade nel parco naturale Otranto-Santa Maria di Leuca. Nel tardo pomeriggio, una densa e scura nube di fumo si è alzata in cielo rendendosi visibile da tutta la fascia costiera. Paura quindi anche fra i numerosi bagnanti che affollavano le spiagge, che si sono riversati in strada creando anche degli ingorghi. L’incendio ha reso necessaria anche l’evacuazione di alcune abitazioni.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi, per seguire le operazioni. “Il focolaio è stato circoscritto – spiega – l’intera zona è stata messa in sicurezza, ora però le fiamme minacciano Santa Cesarea Terme”

A cura di Francesco Ladisa

