Turchia duramente colpita dalle alluvioni, almeno 11 vittime [VIDEO]

Mentre tutto il Mediterraneo centro-occidentale è alle prese con un vasto campo di alta pressione sub-tropicale, alimentato da aria molto calda e pulviscolo sahariano, sull’altro versante dell’Europa troviamo tanta instabilità e fenomeni purtroppo estremi.

A pagarne le conseguenze è soprattutto la Turchia, colpita da violenti temporali che hanno scatenato alluvioni tra le province di Kastamonu, Bartin, Sinop (come già scritto in questo articolo).

La situazione peggiora di ora in ora: secondo le ultimissime notizie sono almeno 11 le vittime causate dalle piogge alluvionali.

Le autorità affermano che un disastro di questo genere non si osservava da almeno 50 anni. Le strade si sono trasformate in fiumi in piena che hanno travolto centinaia di automobili, riuscendo ad ammassarle in una strada chiusa come fosse spazzatura.

A cura di Raffaele Laricchia

