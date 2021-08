Ciclone simil tropicale (TLC) nel mar Nero, è allerta maltempo nell’est

Mentre l’Italia e tutto il Mediterraneo centro-occidentale sono avvolti da un vasto campo di alta pressione sub-tropicale, sull’est Europa il maltempo sta causando danni ingenti e purtroppo tante vittime.

Fortemente colpita la Turchia negli ultimi giorni, dove si registrano tante vittime, allagamenti e frane.

La perturbazione arrivata nel mar Nero da oltre 48 ore rischia seriamente di evolversi una depressione subtropicale e per finire in una tempesta tropicale nel corso del week-end. A favorirne lo sviluppo saranno l’isolamento della massa d’aria fresca e instabile nel mar Nero e soprattutto la presenza di elevate temperature superficiali dell’acqua marina.

Questo tipo di fenomeno è conosciuto, nel Mediterraneo, come TLC (Tropical Like Cyclone), ormai ben conosciuto anche in Italia da diversi decenni. Questi cicloni rappresentano la controparte, in versione ridotta, delle tempeste tropicali atlantiche.

Dunque la perturbazione nel mar Nero potrebbe evolversi, nelle prossime ore, in una tempesta tropicale caratterizzata da un occhio del ciclone composto da aria più calda, attorno al quale ruoterà la tipica spirale con piogge alluvionali e venti intensi. Questo TLC colpirà, tra sabato e domenica, le coste settentrionali del mar Nero, soprattutto quelle dell’Ucraina orientale e della Russia sud-occidentale (specie la Crimea).

Tra domenica e lunedì il rischio maltempo sarà elevato per le coste meridionali, ovvero quelle della Turchia. Il TLC potrebbe causare piogge alluvionali, mareggiate e venti intensi oltre i 70-80 km/h.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>