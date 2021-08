La Siberia va a fuoco: in atto l’incendio più vasto al mondo, più di tutti gli altri messi assieme

Una delle regioni più fredde al mondo sta attraversando un momento di crisi estrema a causa degli incendi, sempre più estesi e sempre più incontrollati. Stiamo parlando della Siberia, ormai sempre più duramente colpita dalle fiamme da troppi anni, col tacito consenso delle autorità russe.

Quello in atto in Siberia è l’incendio più vasto del mondo, come affermato da Greenpeace al Moscow Times: il rogo che sta devastando la Jacuzia ha un fronte di circa 2000 km, praticamente così esteso che estinguerlo è praticamente impossibile. Solo una vasta perturbazione carica di pioggia potrà spegnere un incendio così vasto, ma per il momento non si intravedono seri peggioramenti del tempo.

Secondo l’ONG ambientalista gli incendi in atto in Siberia sono attualmente i più vasti al mondo, talmente grandi che superano, in estensione, tutti gli altri della Terra messi assieme.

I residenti sono in stato d’emergenza da settimane, costretti a restare chiusi in casa per non respirare una fitta coltre di fumo che aleggia nei villaggi e nelle campagne.

“Sono andati in fumo già 1,4 milioni di ettari di boschi siberiani” – afferma Yaroshenko, responsabile forestale di Greenpeace – “Se questo incendio crescerà di 400.000 ettari diventerà il più grande nella storia”. Gestire un fronte di fuoco vasto 2000 km, praticamente da Napoli a Londra, è praticamente impossibile: si potranno salvaguardare solo gli insediamenti, mentre per milioni di alberi e animali non ci sarà nulla da fare.

A cura di Raffaele Laricchia

