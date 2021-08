Meteo Ferragosto: anticiclone sub-tropicale forte e coriaceo, tanto caldo e afa ovunque

L’anticiclone sub-tropicale continua a sovrastare tutta Italia e lo farà almeno fino ad inizio prossima settimana, prima dell’arrivo di aria ben più fresca dal nord Europa.

Come si presenterà Ferragosto? L’anticiclone non subirà particolari cambiamenti nel corso del week-end, pertanto le variazioni saranno minime, se non nulle rispetto ai giorni scorsi. L’aria calda nord africana continuerà ad affluire verso il Mediterraneo, soprattutto in direzione del centro-nord Italia: sarà proprio qui che avremo le temperature più alte sia sabato che domenica.

Ferragosto sarà una giornata stabile su tutta Italia, con tanto Sole e pochissime nubi. Qualche isolato temporale potrebbe svilupparsi sulle Alpi e in Appennino nelle ore pomeridiane, mentre sul resto d’Italia sarà il Sole l’assoluto protagonista, oltre al caldo.

Le temperature massime raggiungeranno i 39-40°C in molte località della pianura Padana (specie su basso Veneto, Emilia Romagna, bassa Lombardia), Toscana, Lazio e Umbria. Caldo afoso su tuto il lato adriatico e al sud, ma con alcuni gradi in meno rispetto al settentrione.

I mari saranno calmi o poco mossi si quasi tutti i settori, mentre i venti deboli a regime di brezza. Il caldo sarà intenso anche nelle ore notturne in virtù degli alti tassi di umidità e dei venti quasi assenti.

A cura di Raffaele Laricchia

