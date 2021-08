Terremoto ad Haiti: revocato allarme tsunami ma situazione grave, “possibili migliaia di morti”

In un giorno infernale come quello che sta vivendo Haiti c’è una piccola nota positiva: l’allarme tsunami emanato dopo il potente terremoto è stato revocato. Purtroppo i danni causati dal sisma restano e sono davvero ingenti.

Il terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito il settore meridionale del Paese, lo stesso che venne devastato nel 2010 da un sisma addirittura più debole (M7.0, con 230.000 vittime). Decine di piccoli centri abitati situati nei pressi dell’epicentro potrebbero essere stati rasi al suolo. Tantissimi i danni a 30-40 km dall’epicentro, dove sorgono città più grandi e più popolose.

Per avere un quadro preciso degli effetti del sisma occorrerà molto tempo, ma purtroppo la situazione è a dir poco pessima. Si teme che il sisma abbia causato migliaia di vittime e tantissimi feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Si stima che 843.000 persone siano state esposte a forti scosse in grado di provocare danni lievi/moderati, mentre più di 643.000 sono state esposte allo scuotimento più forte e in grado di provocare crolli e danni estremi.

La stima dei decessi previsti varia tra 1.000-10.000: “È molto probabile che le vittime siano migliaia e che il disastro abbia colpito decine di centri abitati”, affermano le autorità giunte sul posto.

Secondo l’USGS, “la popolazione in questa regione risiede in strutture che sono vulnerabili alle scosse sismiche, sebbene esistano strutture resistenti. Gli edifici predominanti sono costruiti in mattoni e fango”.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>