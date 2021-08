Terremoto ad Haiti: 304 vittime e migliaia di feriti, ma si teme catastrofe. In arrivo anche un ciclone tropicale

Il bilancio delle vittime ad Haiti inizia a diventare più che drammatico: il potentissimo terremoto M7.5 che ieri ha colpito il Paese caraibico ha causato danni incalcolabili e purtroppo numerose vittime. Fino ad ora sono stati ritrovate nelle macerie 304 persone senza vita, mentre 1800 sono ferite.

Sono centinaia gli edifici crollati, tra cui anche alcuni hotel nel dipartimento di Nippes. Centinaia di persone e squadre di soccorso volontarie si sono precipitate da tutto il Paese per soccorrere i propri concittadini sepolti sotto le macerie. Purtroppo dalle stime effettuate si temono almeno diecimila morti, pertanto il bilancio potrebbe peggiorare fortemente nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

L’epicentro del sisma è stato a circa 125 chilometri a ovest della capitale Port-au-Prince, ma nei pressi dell’epicentro sono situati molti piccoli centri abitati tra cui Arrondissement di Aquin, Morrisseau, Zanglais, Cherette, Manoa.

CICLONE TROPICALE IN ARRIVO | L’area geografica nefasta in cui si trova Haiti potrebbe riservare un altro flagello nei prossimi giorni. Tra lunedì e martedì Haiti farà i conti con un ciclone tropicale denominato Grace, che andrà a scatenare piogge intense, venti forti e mareggiate sulla Repubblica Dominicana e Haiti. Il ciclone colpirà l’isola come “tempesta tropicale”, ovvero un ciclone con venti medi attorno ai 100-110 km/h.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>