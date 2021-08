Allerta meteo della Protezione Civile: prossime ore con forti temporali al Nord

Una perturbazione nord-atlantica determinerà un peggioramento del tempo nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, con piogge e temporali che dalle Alpi si estenderanno anche a parte delle pianure. Maltempo più marcato previsto a partire dal pomeriggio sul Triveneto, con fenomeni anche intensi.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo, che riportiamo di seguito:

Maltempo: piogge e temporali al Nord

Una vasta area depressionaria sul Nord-Europa, spingendosi verso latitudini inferiori, porterà i suoi effetti sulle regioni settentrionali italiane, determinando condizioni di spiccata instabilità atmosferica, specie a ridosso dei settori alpini.

L’avviso prevede dalle prime ore di lunedì 16 agosto precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolar modo sui rispettivi settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di lunedì 16 agosto, allerta gialla per rischio temporali sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia e Piemonte.

A cura di Francesco Ladisa

