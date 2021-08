Georgia: tempesta di fulmini folgora 550 pecore in pochi istanti

Almeno 550 pecore sono state uccise da una tempesta di fulmini che si è abbattuta in Georgia il pomeriggio del 9 agosto. La notizia è stata confermata da importanti testate giornalistiche straniere e soprattutto da un video diffuso dal pastore che ha subito questa gravissima perdita.

Il temporale si è abbattuto sul Monte Abul, nella regione di Ninotsminda, nel sud della Georgia. Sarebbero bastati due fulmini per compiere una strage: 550 pecore, su un totale di 1500 esemplari di cui era composto il gregge, sono state folgorate in pochi istanti.

Purtroppo non si tratta di un fenomeno raro tra i bestiami: i fulmini prediligono spesso animali come mucche o pecore, soprattutto se in gruppo. La presenza di un gruppo di animali compatto favorisce la formazione di uno strato d’aria più umido, più caldo e soprattutto con carica elettrica positiva che tende a salire verso l’alto. Sarà proprio questa colonna d’aria “positiva” quella prediletta dal fulmine, vista come il punto ideale per poter scaricare l’energia in eccesso.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook