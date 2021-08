Nubifragio nella val di Feres: alluvione lampo e frane al Brennero

Il potente fronte temporalesco che sta attraversando il nord-est in queste ore, in seno all’aria più fresca in discesa da nord, sta causando non pochi disagi a causa delle piogge particolarmente intense.

Un nubifragio si è abbattuto nell’alto Adige, precisamente nella Val di Fleres dove il relativo torrente è esondato causando molti disagi e danni. L’alluvione lampo ha colpito la località del Brennero, dove è stata emanata l’allerta dalle autorità invitando i cittadini a non uscire dalle proprie abitazioni.

I Vigili del Fuoco sono a lavoro per la rimozione di tronchi, massi e detriti vari che stanno invadendo la zona. Fiumi di fango e detriti hanno lambito le abitazioni tanto da suscitare molta paura nei residenti. Fortunatamente non ci sono danni a cose o persone stando alle ultime informazioni.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>