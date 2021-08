Violenta grandinata nel bergamasco: grossi chicchi e danni [FOTO]

Il violento fronte temporalesco che sta attraversando il nord-est sta creando notevoli disagi tra Lombardia e Trentino alto Adige. I fenomeni si stanno rivelando molto intensi ed includono anche grandine di grosse dimensioni, come si può osservare dalle immagini che arrivano dal bergamasco.

Fortemente colpita la località di Schilpario, in val di Scalve, dove la grandine ha raggiunto dimensioni ragguardevoli. I grossi chicchi, con diametro fino a 4-5 cm, hanno creato molti danni alla vegetazione ed anche alle automobili. Impressionante il tetto in tela della cabriolet che vi mostriamo in foto, pesantemente danneggiato dalla grandine.

A cura di Raffaele Laricchia

