Canada: atmosfera inquietante a causa dei vasti incendi [VIDEO]

Il Canada occidentale sta vivendo una delle estati più calde e più siccitose della sua storia e, come sempre accade in queste circostanze, gli incendi divampano con conseguenze devastanti.

È quello che purtroppo sta avvenendo nella British Columbia: oltre 250 incendi di vaste dimensioni stanno attanagliando la regione canadese, così tanti da incidere sulla colorazione del cielo e dell’atmosfera, ormai diventata irrespirabile.

I cieli di Vernon appaiono arancioni mentre l’aria è impregnata di un denso fumo irrespirabile. Circa 400 vigili del fuoco sono stati inviati dall’Agenzia del Quebec per aiutare a combattere gli incendi in British Columbia, Alberta, Manitoba e Ontario dall’inizio della stagione degli incendi, mentre la British Columbia ha ricevuto anche squadre da Yukon, New Brunswick, Terranova e Labrador.



