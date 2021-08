Grave incendio nell’area di Saint-Tropez, sulla costa Azzurra: migliaia di evacuati

Ancora incendi nel Mediterraneo. Un vasto rogo è divampato nel sud della Francia, nell’entroterra di Saint-Tropez, sulla Costa Azzurra.

L’incendio, partito da un’area boschiva, ha raggiunto zone abitate e campeggi, costringendo l’evacuazione di migliaia di persone. Le fiamme hanno divorato 3.500 ettari di bosco.

“Migliaia di persone sono state evacuate come misura preventiva, ma non ci sono vittime. Circa 750 vigili del fuoco stanno combattendo contro le fiamme, ancora alte”, ha affermato il portavoce dei pompieri.

Le evacuazioni sono avvenute nell’entroterra di Cavalaire e Saint-Tropez, in particolare intorno ai villaggi di Grimaud o La Môle. La prefettura del Var ha anche confermato l’evacuazione di diversi campeggi e ha esortato a evitare le strade adiacenti al Golfo di Saint-Tropez per non intralciare i soccorsi.