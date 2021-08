Scossa di terremoto avvertita in Umbria: epicentro nella zona di Norcia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 si è verificata oggi pomeriggio, alle ore 18:15, nell’area appenninica centrale, in Umbria.

Il sisma è stato localizzato a 4 km da Norcia, in provincia di Perugia, ed è stato avvertito distintamente in un raggio di almeno 30 km. Tremori avvertiti anche nel reatino e nel marchigiano, in particolare fra le province di Ascoli Piceno e Macerata.

Naturalmente non si registrano danni a cose o persone.



Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Norcia PG 4 4957 4957 Cascia PG 7 3217 8174 Poggiodomo PG 13 117 8291 Preci PG 13 724 9015 Cerreto di Spoleto PG 15 1075 10090 Castelsantangelo sul Nera MC 16 281 10371 Accumoli RI 16 667 11038 Monteleone di Spoleto PG 16 599 11637 Vallo di Nera PG 18 364 12001 Cittareale RI 18 482 12483 Arquata del Tronto AP 18 1178 13661 Sellano PG 19 1079 14740 Visso MC 19 1107 15847 Sant’Anatolia di Narco PG 20 564 16411

A cura di Francesco Ladisa

