Grosso tornado colpisce Grossheide, in Germania: decine di case danneggiate

Nella serata di lunedì un potente tornado ha colpito la località di Grossheide, in Germania, precisamente nel distretto di Aurich. Il fenomeno si è sviluppato in seno ad un temporale particolarmente intenso formatosi grazie alle fresche correnti atlantiche che hanno invaso l’Europa centrale.

Il tornado ha colpito in pieno il comune tedesco, causando danni ingenti: tetti delle case distrutti, veicoli ribaltati, alberi abbattuti e spazzati via a decine di metri. Sono stati attimi di grande paura ma fortunatamente non ci sono stati feriti o vittime.

Sono almeno 50 le abitazioni danneggiate dal tornado, di cui cinque addirittura rese inagibili dalla tempesta di vento generata dal tornado. Un membro dei vigili del fuoco ha parlato di un fenomeno senza precedenti in questa località.

Il tornado, a giudicare dai danni, avrebbe raggiunto la categoria F2 sulla scala Fujita, con raffiche superiori ai 200 km/h.

A cura di Raffaele Laricchia

