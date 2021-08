Incendi in Calabria: trovata un’altra vittima nella notte ad Acquaro

E’ ancora emergenza incendi in Calabria, dove nella notte è stato trovata un’altra vittima: un uomo di 78 anni rinvenuto semicarbonizzato nei pressi di Acquaro, in provincia di Vibo Valentia.

Secondo quanto riportato dal “Quotidiano del Sud”, il pensionato sarebbe stato investito dalle fiamme di un incendio boschivo che ha interessato anche il suo fondo agricolo.

Con la morte del 78enne, salgono in totale a cinque le vittime degli incendi in Calabria in questa estate. Gli altri 4 decessi si sono registrati tutti in provincia di Reggio Calabria.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>