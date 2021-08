Meteo: temperature scese su tutta Italia, maestrale al sud!

L’amico maestrale è tornato a farci visita dopo una lunga assenza: il vento, più fresco e gradevole, sta sferzando la Sardegna e parte della Sicilia sud-occidentale, ma qualche refolo è in arrivo anche sul resto del sud. Le temperature sono già scese nel corso della notte, fino a portarsi tra i 22 e 26°C su tutto il Meridione (anche sotto i 20°C nelle aree interne). Netto il calo termico sulla Sicilia meridionale dove si registrano minime fino a 22-23°C.

Il grande caldo, dunque, si è preso una piccola pausa che ci farà compagnia fino al termine della settimana. Lo ribadiamo per l’ennesima volta: continuerà a far caldo ma le temperature saranno nettamente più gradevoli e sopportabili, tipiche dell’estate mediterranea. Per una vera e nitida ondata di fresco con maltempo bisognerà attendere ancora un po’.

METEO 18 AGOSTO 2021 | Stabile su quasi tutta Italia, ad eccezione delle aree interne e ioniche del sud: possibile la formazione di isolati acquazzoni e temporali su Puglia ionica, Murge, Subappennino, zone interne di Molise, Abruzzo, Lazio, Campania e Basilicata.

Vento debole o moderato di maestrale sulle regioni meridionali, in particolare sulle isole maggiori. Le temperature rientrano ovunque nelle medie del periodo, tranne isolati casi di 37-38°C nelle aree più interne della Sicilia.

A cura di Raffaele Laricchia

