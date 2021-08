Stasera affascinante congiunzione Luna-Saturno: i due saranno “molto vicini”

Il cielo regalerà un bello spettacolo a partire dalla serata di oggi: stiamo parlando di una congiunzione fra il nostro satellite e Saturno.

Dunque, questa sera e per buona parte della nottata del 21, sarà possibile osservare la Luna in fase di Gibbosa crescente, in congiunzione con Saturno. L’evento si svolge nella costellazione del Capricorno.

Il nostro satellite e Saturno avranno una distanza apparente molto ravvicinata, per tanto ci appariranno strettamente appaiati.

Le condizioni meteo dovrebbero assicurare l’osservazione del cielo e della congiunzione in quanto si prevede nella serata scarsa nuvolosità su gran parte d’Italia. Qualche nuvola in più è prevista nelle zone interne appenniniche del centro-sud, dove al pomeriggio si verificheranno dei temporali.

A cura di Francesco Ladisa

