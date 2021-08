Lucca: fulmine colpisce il telefono nelle mani di un uomo

Un uomo di 50 anni è stato colpito indirettamente da un fulmine mentre era all’aperto con il proprio smartphone tra le mani. L’episodio è capitato ieri pomeriggio nel comune di Stazzema, in provincia di Lucca, nei pressi del rifugio montano Del Freo, alla foce di Mosceta.

Ad essere colpito dal fulmine è stato proprio l’addetto del rifugio montano, ma fortunatamente sembra non aver subito gravi conseguenze. La scarica elettrica ha colpito principalmente il telefono, fattore che ha permesso all’uomo di essere colpito solo di riflesso. Sul posto è intervenuto il personale del Soccorso alpino che ha raggiunto il rifugio via terra, visto che a causa delle condizioni meteo l’elicottero Pegaso, che era stato allertato, non ha potuto decollare. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Versilia di Camaiore (Lucca).

Fortunatamente solo piccole conseguenze per il cinquantenne. Intanto Il corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico attraverso la pagina facebook richiama tutti i frequentatori delle montagne ad un’attenta verifica delle condizioni meteorologiche già nella fase di pianificazione di un’attività all’aperto, dando la precedenza ai siti delle Arpa regionali.

A cura di Raffaele Laricchia

