USA: alluvioni nel Tennessee, almeno 10 morti e numerosi dispersi

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nello stato americano del Tennessee. Piogge torrenziali e venti tempestosi hanno causato gravi danni, distrutto numerose abitazioni e provocato purtroppo vittime e dispersi. Il bilancio è di almeno 10 morti e una trentina di persone scomparse.

Nella contea di Hickman, una delle aree più colpite, vicino a Humphreys, il fiume Piney è salito a quasi dieci metri, superando di oltre tre metri e mezzo il precedente record, stabilito nel 2019.

Il governatore del Tennessee, Bill Lee, ha pubblicato un messaggio sui suoi social media esortando i cittadini a “fare attenzione alle crescenti inondazioni causate dalle forti piogge in alcune parti del Tennessee centrale”. “Stiamo lavorando attivamente con i funzionari e con i primi soccorritori, mentre aiutiamo i cittadini nelle aree allagate”, ha affermato.

“Le persone sono intrappolate nelle loro case e non hanno modo di uscire”, ha riferito il National Weather Service (NWS) Usa, sottolineando che “l’acqua arriva fino al collo” e definendo la situazione “catastrofica”. Secondo quanto riferiscono i media locali, per assistere i residenti in difficoltà è stata schierata la Guardia nazionale del Tennessee.

A cura di Francesco Ladisa

