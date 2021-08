Meteo: si accende l’instabilità, rischio fenomeni intensi al centro-nord. Caldo al sud

È cominciata la settimana della svolta, quella che ci traghetterà verso la fine dell’estate meteorologica che, da calendario, terminerà il 31 agosto. Il cambiamento sarà più che tangibile nel Mediterraneo: l’alta pressione sub-tropicale si ritirerà rapidamente verso sud e lascerà spazio a correnti via via sempre più fresche nord-orientali capaci di causare un crollo termico su tutta Italia e l’arrivo della tanto attesa pioggia in molte località.

Per il momento l’instabilità è ancora molto disorganizzata e concentrata sulle regioni settentrionali, mentre bisognerà attendere la seconda parte della settimana per assistere a nubi più estese e compatte, in grado di generare piogge e temporali su tante regioni da nord a sud. Sia chiaro, non basterà per combattere la siccità che avvolge il centro-sud da oltre 3-4 mesi, ma quantomeno è un inizio.

METEO 23 AGOSTO 2021 | Aria fresca in discesa nord Italia: questa entrerà in contrasto con le calde correnti africane e darà vita ad a forti rovesci e temporali su alcuni settori centro-settentrionali. I fenomeni sono già in atto su Liguria orientale, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, ma nelle prossime ore avremo un’ulteriore intensificazione dei fenomeni.

L’instabilità si estenderà, nel pomeriggio, anche su zone interne della Toscana, in Romagna e nelle Marche.

Possibilità di violenti temporali nello spezzino in tarda mattina, poi su Romagna e Marche.

Più stabile sulla Liguria centro-occidentale, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino: qui avremo cieli più sereni e pochissima instabilità.

Stabile e soleggiato al sud dove il protagonista di giornata sarà l’anticiclone africano, con temperature fino a 36-38°C nelle aree interne. Da domani le temperature inizieranno a scendere rapidamente anche al sud.

A cura di Raffaele Laricchia

