Cosa succede se strizzassimo un panno bagnato in assenza di gravità? [VIDEO]

“Cosa succede se strizzassimo un panno nello spazio?” – Una domanda che alcuni di noi potrebbero essersi posti più volte ma ovviamente senza mai una risposta concreta. La stessa domanda è stata posta da due studenti nel 2013 direttamente all’astronauta canadese Chris Hadfield.

L’esperto astronauta ha voluto soddisfare questa curiosità direttamente dalla stazione spaziale internazionale (ISS), in assenza di gravità. Nel video potete osservare il risultato dell’esperimento, assolutamente fantastico: l’acqua che vien fuori dal panno strizzato non cade verso il basso e non si allontana in altre direzioni, bensì resta incollata al panno e alle mani dell’astronauta. Come mai? È merito della tensione superficiale dell’acqua, ovvero la capacità meccanica dell’acqua di aderire alle superfici.

Grazie all’assenza di gravità, la tensione superficiale ha la meglio molto facilmente sulle altre forze e di conseguenza l’acqua non ha alcun motivo di staccarsi dal panno e dalle mani.

A cura di Raffaele Laricchia

