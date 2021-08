Alluvione in Venezuela: almeno 15 morti e migliaia di case distrutte per inondazioni e frane

Una disastrosa ondata di maltempo si è abbattuta sul Venezuela causando numerose vittime e dispersi. Piogge torrenziali, inondazioni e frane hanno colpito l’area occidentale del Paese.

Stando alle notizie riportate dalle autorità locali il bilancio è di almeno 15 vittime. Almeno 35 mila persone sono state coinvolte dalle alluvioni e 8000 case sono state danneggiate o distrutte.

“La situazione è drammatica, triste, senza speranza. Perdere tutto non è facile, ma è peggio perdere i propri cari. È la tragedia del 2005 che si ripete”, ha commentato Jesus Quintero, un giornalista di Merida, dove nel 2005 morirono 41 persone e altre 52 risultarono disperse a causa delle alluvioni provocate dalle forti piogge e che ora registra almeno 13 morti. “Possiamo parlare di 11 morti come risultato della pioggia torrenziale nella città di Tovar e di due bambini morti nella municipalità di Pinto Salina”, ha dichiarato il governatore dello Stato, Ramon Guevara, in un video pubblicato su Twitter. Una deputata, Olivia Lozano, ha diffuso un altro video in cui si vedono auto sommerse dall’acqua.

#24Agosto Es una verdadera tragedia. A esta hora ya los reportes confirman 11 muertos en Tovar, 04 en Estanques, municipio Sucre, y 02 en el municipio Antonio Pinto Salinas. Persisten las lluvias y ante más calamidades se precisa el apoyo nacional y el de la ciudadanía. pic.twitter.com/ebPpO8U3Pc — Luis Loaiza Rincón .•. (@lloaizar) August 24, 2021

A cura di Francesco Ladisa

