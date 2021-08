Meteo: forti acquazzoni, temporali e grandine nelle prossime ore su alcune regioni

Il lento ma costante e inesorabile cedimento dell’anticiclone africano si palesa attraverso un costante aumento dell’instabilità , ovvero la formazione di acquazzoni e temporali sempre più frequenti e presenti su tante nostre regioni.

Al momento sono le regioni centrali ed in parte quelle meridionali ad assistere ai fenomeni più rilevanti, ma confidiamo in maltempo nettamente più esteso e diffuso nel fine settimana.

METEO 25 AGOSTO 2021 | Mattinata variabile sul lato adriatico con nubi e schiarite (ed isolati fenomeni su Marche e Abruzzo). Altrove tempo più stabile e soleggiato.

Nel pomeriggio crescerà nuovamente l’instabilità su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e zone interne di Toscana, Lazio e Campania: su queste regioni saranno possibili numerosi acquazzoni e temporali localmente molto forti. I fenomeni più intensi riguarderanno la fascia tra Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia.

L’instabilità prediligerà le aree interne, mentre le coste assisteranno a fenomeni fugaci e non molto intensi. Tempo più stabile al nord, eccetto isolati temporali sui monti, in Calabria e le isole maggiori (anche in questo caso eccetto isolati e rapidi piovaschi).

A cura di Raffaele Laricchia

