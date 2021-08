Tempesta di fulmini fra serata e nottata sul Gargano: fulmine colpisce e incendia albero [VIDEO]

Un esteso e forte temporale ha colpito nella tarda serata di ieri il Nord della Puglia, in particolar modo il Gargano, causando allagamenti, locali smottamenti e qualche danno anche a causa del vento forte.

Il temporale è stato caratterizzato da un elevato numero di fulmini (circa 10 mila in poche ore) nell’area del Gargano. A San Severo, in provincia di Foggia, una scarica elettrica caduta al suolo ha colpito in pieno un albero all’interno di un cortile di una palazzina. La pianta ha subito preso fuoco innescando un pericoloso incendio, per fortuna domato in seguito dai vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito.

A cura di Francesco Ladisa

