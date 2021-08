Forti temporali nel catanese, l’Etna è imbiancato dalla grandine

Acquazzoni e temporali stanno interessando da diverse ore molte località del sud Italia, con fenomeni a tratti molto severi. Dopo l’alluvione lampo in Campania e il vento tempestoso nel catanzarese, segnaliamo anche un forte temporale avvenuto nelle ultime ore sulla Sicilia nord-orientale.

Fortemente colpita da piogge forti e grandine l’area a nord di Catania, l’Etna e il messinese. Il nubifragio, avvenuto attorno alle 14.30/15, ha causato diversi allagamenti in località come Giarre, Zafferana Etnea, Taormina e Linguaglossa, dove non pioveva da diversi mesi.

I forti temporali hanno colpito anche l’Etna: alle alte quote del vulcano si è abbattuta una forte grandinata che ha imbiancato, a chiazze, i versanti montuosi, regalando ai turisti il tipico effetto della neve. Ovviamente si tratta di sola grandine. Nel video, di Maurizio Mertoli, la grandine caduta sull’Etna. La temperatura oltre i 2000 metri di altitudine è crollata sin verso i 13-14°C durante il nubifragio.



A cura di Raffaele Laricchia

