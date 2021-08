Violento temporale MCS colpisce la Calabria: tempesta di vento e danni nel catanzarese [IMMAGINI]

Un potente temporale multicellulare, in meteorologia denominato MCS (Mesoscale Convective System) ha colpito in pieno la Calabria centro-settentrionale nel corso della mattinata odierna. Il vasto ammasso di temporali si è sviluppato in seno alle correnti più fresche arrivate da nord, che hanno interagito con la grande energia messa a disposizione dal mar Tirreno.

Il risultato è stato purtroppo dannoso in quanto si è sviluppato un insieme di temporali molto forti e ravvicinati che hanno attraversato tutta la Calabria centro-settentrionale, dal cosentino al catanzarese. In tante località calabresi non pioveva da molti mesi, ma l’arrivo di temporali di questa entità spesso porta pochi benefici e tanti danni.

Tanti sono i danni registrati nel catanzarese tirrenico, soprattutto nell’area di Falerna: il forte temporale ha scatenato raffiche di vento impetuose che hanno creato scompiglio e disagi. Pesantemente danneggiate alcune strutture presenti sul lungomare. Un albero è caduto su una vettura, fortunatamente senza provocare danni a persone. Alcune squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono impegnate dalle 9.30 nel comune. Le forti raffiche di vento hanno divelto gazebo e tensostrutture situati sul lungomare. Danneggiati anche alcuni locali e bar.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook