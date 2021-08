Genova: debole scossa di terremoto nel pomeriggio, zona Busalla [dati INGV]

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita oggi 27 agosto 2021, precisamente alle 15.47, nelle aree interne del genovese, in Liguria.

Secondo i dati arrivati dall’INGV si è trattato di un lieve sisma di magnitudo richter 2.5, con ipocentro individuato a circa 9 km di profondità. Epicentro localizzato tra Busalla e Savignone, in provincia di Genova, a circa 17 km dal capoluogo ligure.

La scossa è stata avvertita in modo lieve per alcuni istanti in un raggio di circa 20 km.



Segnalazioni sono arrivate anche da Genova. Ovviamente non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Savignone GE 1 3205 3205 Crocefieschi GE 3 548 3753 Busalla GE 3 5563 9316 Casella GE 4 3144 12460 Ronco Scrivia GE 5 4417 16877 Vobbia GE 5 409 17286 Valbrevenna GE 6 798 18084 Mignanego GE 8 3675 21759 Montoggio GE 8 2067 23826 Serra Riccò GE 8 7885 31711 Isola del Cantone GE 9 1540 33251 Fraconalto AL 9 336 33587 Mongiardino Ligure AL 10 165 33752 Sant’Olcese GE 10 5906 39658 Campomorone GE 10 6996 46654 Ceranesi GE 10 3875 50529 Roccaforte Ligure AL 12 136 50665 Voltaggio AL 13 738 51403 Davagna GE 14 1884 53287 Grondona AL 14 510 53797 Cabella Ligure AL 14 528 54325 Torriglia GE 15 2311 56636 Arquata Scrivia AL 15 6409 63045 Propata GE 16 142 63187 Carrosio AL 16 510 63697 Rocchetta Ligure AL 16 200 63897 Albera Ligure AL 16 325 64222 Carrega Ligure AL 16 84 64306 Bargagli GE 16 2708 67014 Vignole Borbera AL 17 2182 69196 Cantalupo Ligure AL 17 527 69723 Bosio AL 18 1227 70950 Genova GE 18 586655 657605 Borghetto di Borbera AL 18 1966 659571 Rondanina GE 18 62 659633 Lumarzo GE 18 1535 661168 Serravalle Scrivia AL 19 6128 667296 Gavi AL 20 4614 671910 Fascia GE 20 81 671991 Mornese AL 20 737 672728 Stazzano AL 20 2486 675214

A cura di Raffaele Laricchia

