Ragazzo colpito da un fulmine in Sardegna mentre si riparava sotto gli alberi: è grave

Un ragazzo è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio di ieri in Sardegna, durante un forte temporale che ha colpito l’area orientale dell’Isola.

Il giovane, un turista di 23 anni proveniente da Bologna, è stato colpito dalla violenta scarica elettrica mentre si trovava nei pressi della pineta di Cala Liberotto (frazione di Orosei), sotto un albero, probabilmente per ripararsi proprio dalla pioggia.

Il ragazzo, secondo alcune testimonianze, aveva il cellulare in mano quando è stato colpito dal fulmine, accusando un arresto cardiaco. In spiaggia gli è stato praticato il massaggio cardiaco, i medici del 118 che lo hanno poi elitrasportato a Olbia lo hanno intubato. È ora ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione al Giovanni Paolo II e sembra stia reagendo alle cure. Le sue condizioni sono comunque gravi: il ragazzo presenta ustioni diffuse sul corpo.

A cura di Francesco Ladisa

