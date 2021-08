Violenti temporali e nubifragi colpiscono il Gargano: allagamenti, frane e danni

Un intenso fronte temporalesco ha colpito fra il pomeriggio e la prima serata di ieri il nord della Puglia, dispensando piogge a carattere di nubifragio, grandinate, e un gran numero di fulmini.

I disagi e le criticità hanno riguardato gran parte del foggiano: numerose, infatti, le richieste giunte ai vigili del fuoco per allagamenti, smottamenti, frane, alberi e rami spezzati via dal vento.

Una frana si è verificata nella zona di Peschici, sul litorale del Gargano, dove il violento temporale e il forte vento hanno fatto crollare una parte del costone roccioso lungo la Statale 89, provocando un rallentamento del traffico. Gli uomini della Protezione Civile hanno lavorato fino a tarda notte per liberare il manto stradale dai detriti.

Disagi anche sulla strada tra San Menaio e Rodi Garganico: anche qui sono intervenute le ruspe per liberare l’asfalto dai detriti. Allagamenti di box e scantinati sono stati registrati inoltre a Ischitella, Vico del Gargano e San Nicandro Garganico, dove per qualche ora alcune strade cittadine si sono trasformate in veri e propri torrenti d’acqua. Disagi anche in diversi campeggi e villaggi turistici del Gargano.

A cura di Francesco Ladisa

