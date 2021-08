India: inondazioni e frane colpiscono lo stato di Uttarakhand, 2 morti e 7 dispersi

Pesanti inondazioni hanno colpito lo stato indiano di Uttarakhand, causando estesi allagamenti e frane.

Un nubifragio, in particolare, ha colpito il villaggio Jumma di Dharchula, causando la morte di 2 persone e almeno 7 dispersi, travolti da fango e detriti.

Il Dipartimento meteorologico indiano (IMD) sabato ha emesso un’allerta gialla nei distretti di Nainital, Bageshwar e Pithoragarh dell’Uttarakhand per il 29-30 agosto, prevedendo forti piogge in queste aree.

#Pithoragarh

At least seven persons are missing after a #cloudburst created havoc in Jumma village in Pithoragarh dist of #Uttarakhand. The cloud burst happened around midnight. pic.twitter.com/BD711U8Hbn

— Smriti Sharma (@SmritiS24856750) August 30, 2021