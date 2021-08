Meteo: che fresco all’alba da nord a sud! Anticiclone in rinforzo nelle prossime ore

Il calo delle temperature tanto atteso al sud Italia è finalmente arrivato ovunque, manifestandosi nella notte anche su Calabria e Sicilia dove le alte temperature e gli alti tassi di umidità avevano mostrato una resistenza notevole.

Le temperature minime di oggi 30 agosto sono gradevoli ovunque, a tratti anche molto fresche nelle aree interne e in pianura Padana. Nelle valli o in bassa montagna fa quasi freddo: spicca tra tutte L’Aquila che ha toccato i 9°C, registrando una minima ad una cifra per la prima volta in questa estate.

Risveglio gradevole anche in Sicilia dove spiccano Palermo con 22°C, Catania con 20°C e Messina con 19°C.

METEO 30 AGOSTO 2021 | Giornata generalmente stabile grazie ad un lieve rinforzo dell’anticiclone sulle regioni centro-meridionali. Di contro avremo un leggero aumento dell’instabilità al nord, soprattutto sul nord-est dove assisteremo alla formazione di isolati temporali tra pomeriggio e sera (perlopiù sui monti, in estensione poi alle pianure).

Locali rovesci potranno interessare anche la Liguria e poi anche Sicilia orientale e zone interne di Calabria, Basilicata e Campania.

A cura di Raffaele Laricchia

