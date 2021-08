Previsioni meteo: alta pressione in rinforzo in settimana, aumentano le temperature a inizio settembre

L’aria fresca ha invaso tutta Italia nelle ultime 48 ore ed ha definitivamente spazzato via caldo intenso e umidità che da settimane (oseremmo dire da mesi) avvolgono tante nostre regioni. Il calo delle temperature è stato più marcato al nord e sul lato adriatico, mentre è stato più contenuto all’estremo sud, ma quantomeno è stato sufficiente per riportare le colonnine di mercurio nelle medie del periodo.

Ora cosa succederà? Il gran caldo tornerà ad essere protagonista? Per il momento questa ipotesi non è assolutamente presa in considerazione, quantomeno per il prosieguo di questa settimana.

L’alta pressione si rinforzerà tra mercoledì e venerdì e di conseguenza favorirà un aumento delle temperature, ma dagli ultimi aggiornamenti è ormai evidente che non ci allontaneremo tanto dalle attuali temperature.

STABILE E PIU’ CALDO A META’ SETTIMANA | Tra mercoledì 1 e venerdì 3 settembre la pressione aumenterà su tutta Italia e con essa anche la stabilità dell’aria (grazie all’aumento dell’altezza del geopotenziale). I cieli saranno spesso sereni da nord a sud, mentre qualche acquazzone potrà mostrarsi solo sui monti.

Le temperature sono destinate ad aumentare perlopiù nelle massime: i valori più alti li troveremo in Sardegna e Sicilia dove sfioreremo i 32-35°C nelle aree interne, mentre sulle coste avremo temperature attorno ai 28-30°C. Più caldo anche al centro-nord ed in particolare in pianura Padana dove sfioreremo i 28-29°C nel periodo preso in considerazione.

L’aumento termico non sarà un grande problema: il caldo sarà ampiamente sopportabile e poco afoso su quasi tutta Italia.

Le temperature minime non subiranno grandi variazioni rispetto ai giorni attuali: il clima in piena notte e all’alba sarà piuttosto fresco al centro-nord e gradevole al sud, complice anche il costante aumento dei minuti di buio che favoriscono il fenomeno dell’irraggiamento notturno.

A cura di Raffaele Laricchia

