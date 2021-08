Si avvicina l’autunno: ecco le prime notti gelide sull’Appennino abruzzese

Che l’Appennino sia protagonista di escursioni termiche estreme anche in piena estate non è una novità, ma quando la colonnina di mercurio inizia a scendere con maggiore frequenza sotto lo zero significa che l’estate sta pian piano volgendo al termine.

Dopo la clamorosa temperatura negativa registrata a Campo Felice qualche settimana fa, ci ritroviamo a segnalarvi temperature inferiori allo zero in diverse località abruzzesi grazie al ritorno dell’alta pressione che ha favorito il fenomeno dell’irraggiamento notturno.

Nella scorsa notte la temperatura è crollata fino a -2.8°C a Campo Imperatore, mentre ai Piani di Pezza, sempre nell’aquilano, il termometro si è fermato a -2.2°C. Gelo anche a Campo Felice che ha registrato -0.9°C. Col passare dei giorni le temperature minime degli altipiani abruzzesi tendono a scendere con costanza, soprattutto in presenza dell’alta pressione: si tratta di un sintomo chiaro ed evidente del declino dell’estate e del costante aumento dei minuti di buio che amplificano sempre più il fenomeno dell’irraggiamento notturno.

A cura di Raffaele Laricchia

