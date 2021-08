Devastante incendio in California: migliaia di turisti evacuati a South Lake Tahoe

Si fa sempre più difficile la situazione incendi in California, nella contea di El Dorado, dove un vasto rogo sta colpendo da settimane la zona di South Lake Tahoe.

L’incendio, battezzato Caldor Fire, ha costretto abitanti e turisti a lasciare la cittadina, importante meta di vacanze. Le fiamme hanno lambito anche il vicino Nevada, con evacuazioni che hanno interessato anche la contea di Douglas. Finora è stata devastata un’area di oltre 7000 chilometri quadrati.

Il fuoco è riuscito a propagarsi soprattutto a causa del vento e della siccità e con estrema facilità è riuscito a raggiungere le sponde meridionali e occidentali del lago, dove si trovano migliaia di turisti. Le autorità hanno immediatamente dato l’allarme e ordinato l’evacuazione alle persone che affollavano la zona.

Flames on the face of Echo Summit. Never expected to see this in my lifetime. Crews in Christmas Valley prepareing. #CaldorFire pic.twitter.com/gh7x7GVmPj

— Karl Mondon (@karlmondon) August 31, 2021