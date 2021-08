Disastro ambientale in Spagna: milioni di pesci morti nel Mar Menor a causa dell’inquinamento

Per l’esattezza sono morti quattro milioni e mezzo di tonnellate di pesci nella sola ultima settimana: un disastro senza precedenti per il Mar Menor che non può passare inosservato. La causa di questa strage è l’altissima concentrazione di fertilizzanti, usati in agricoltura, finiti nelle acque del mare.

E’ stato calcolato che poco meno del cento per cento dei pesticidi spruzzati nei campi contro i parassiti, finisca per andare “fuori strada”: insomma, nelle acque. Dai fiumi ai laghi e per finire in mare. Un tempo la laguna del Mar Menor era un luogo magico con acque cristalline, ora invece è cosparsa di divieti di balneazione per l’eccessivo inquinamento.

